Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei parlamentare SRI au efectuat activitați de control și evaluare la sediul Institutului pentru Tehnologii Avansate (ITA), componenta de cercetare-dezvoltare a SRI. ITA este o unitate militara cu tradiție in domeniul dezvoltarii tehnologice, care deruleaza proiecte de dezvoltare software,…

- Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul SRI au efectuat activitati de control si evaluare la sediul Institutului pentru Tehnologii Avansate, componenta de cercetare-dezvoltare a SRI, interpelarile Comisiei vizand modul de organizare si functionare al Institutului.

- Nu exista pentru Romania, la momentul actual, motive de ingrijorare legate de razboiul din Ucraina, afirma miercuri președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SIE din Parlament, Mihai Weber, dupa o intrevedere cu reprezentanții SIE, potrivit unui comunicat de presa. „Razboiul din…

- Membrii Comisiei speciale parlamentare comune pentru examinarea legilor din domeniul justitiei s-au reunit, marti, in prima sedinta, la care participa și ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, initiator al celor trei proiecte de lege ale justitiei.

- Membrii Comisiei speciale parlamentare pentru examinarea initiativelor legislative din domeniul justitiei se vor reuni, azi, in prima sedinta pentru a declansa procedurile de organizare a activitatii Comisiei. Sedinta este programata sa inceapa la ora 10.30. Comisia este sesizata cu cele trei proiecte…

- Deputații au incuviințat astazi ridicarea imunitații parlamentare a deputatei Partidului Șor Marina Tauber in vederea reținerii, arestarii, percheziției și trimiterii in judecata penala. Cu o solicitare in acest sens a venit la Parlament procurorul general interimar Dumitru Robu. Decizia a fost adoptata…

- Comisia SRI si a desfasurat lucrarile, saptamana aceasta, in municipiul Constanta, unde parlamentarii din delegatie au efectuat vizite de lucru la Directia Regionala de Informatii Dobrogea a SRI, in Portul Constanta, dar si la beneficiarii de informatii de securitate din cadrul administratiei locale,…