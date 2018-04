Comisia LIBE a PE anunţă că ROMÂNIA şi Bulgaria sunt pregătite să intre în Schengen Eurodeputatii comisiei LIBE cer guvernelor statelor ce fac parte din Schengen sa aplice criteriul increderii reciproce care a stat la baza crearii acestui instrument ce permite libertatea de miscare intre state fara controale la granite.



Acesta este primul raport anual privind functionarea spatiului Schengen elaborat de PE, in care sunt descrise 'unele deficiente', precum reintroducerea controalelor temporare la frontiere, decizie pe care autorii raportului o pun pe seama a ceea ce ei numesc 'esecurile' sistemului de azil comun si lipsa de vointa politica si de solidaritate intre statele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

