Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a votat pentru ridicarea imunitatii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu. Dezbaterile si votul secret asupra acestui raport vor avea loc in plenul de marti. Chesnoiu a transmis ca este absolut convins ca adevarul va iesi la iveala.

- Adrian Chesnoiu, care s-a retras din functia de ministru al Agriculturii dupa o ancheta a DNA intr-un dosar de abuz in serviciu, susține ca nu a dorit altceva decat sa faca bine agriculturii din Romania și deși a avut la dispoziție doar șase luni a reușit sa puna in „mișcare” lucruri care stagnau de…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, luni, sa dea un raport favorabil ridicarii imunitatii deputatului PSD Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, cu 18 voturi „pentru“ si 3 „impotriva“, potrivit unor surse parlamentare. Adrian Chesnoiu a participat la sedinta, care s-a desfasurat fara accesul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat luni raport favorabil ridicarii imunitatii deputatului PSD Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. Acesta a demisionat din funcție și s-a suspendat din partid dupa ce a fost acuzat ca ar fi aranjat concursuri de angajare in minister.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil pentru ridicarea imunitatii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Dezbaterile si votul secret cu bile asupra acestui raport vor avea loc in plenul de marti, dupa plenul comun al Legislativului care incepe…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vinerea trecuta, presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, prin acelasi document s-a…

- Biroul Permanent a sesizat Comisia juridica pentru a da luni raport in ceea ce priveste solicitarea DNA de ridicare a imunitatii in cazul lui Adrian Chesnoiu, in timp ce marti ar urma sa fie dat votul de catre plen, potrivit surselor „Adevarul” din conducerea Camerei Deputatilor

- Cultivatorii de struguri de masa vor avea la dispozitie 15 milioane de lei printr-un program adoptat de Guvern, un sprijin important fiind acordat si cultivatorilor de cartofi, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, informeaza AGERPRES…