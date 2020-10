Stiri pe aceeasi tema

- "Votam la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Banicioiu. La solicitarea PNL, Comisia juridica a Camerei Deputatilor se intruneste maine pentru a lua in discutie solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul deputatului Nicolae Banicioiu. Consideram ca Parlamentul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca cei care isi amintesc in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt ''niste oameni necredibili'' si afirma ca el crede in ''nevinovatia'' lui Nicolae Banicioiu. "Eu am fost acuzat in 2015 si, dupa 4 ani, am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

