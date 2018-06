Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a respins, luni, cererea de reexaminare a legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. 15 juriști au votat pentru respingere, iar 9 pentru admitere.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, vineri, spre reexaminare, Legea pentru…

- Pe ordinea de zi a plenului Senatului, de miercuri ora 10.30, apare Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Votul final va fi dat de senatori incepand cu ora 12.00, informeaza Mediafax. Dupa votul la Senat, camera decizionala pentru aceasta initiativa, proiectul de lege se va reintoarce la…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor, condusa de deputatul PSD Eugen Nicolicea, a respins luni cererea de reexaminare a Legii 304 privind organizarea judiciara, una din cele trei legi ale Justitiei. Astfel, solicitarea de reexaminare va intra luni seara la votul din Camera Deputatilor, urmand ca…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata de Parlament, dar a fost trimisa spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis saptamana trecuta. "Prin continutul lor normativ, unele dintre aceste dispozitii sunt neclare, lipsite de coerenta…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.

- Parlamentarii PNL si USR au anuntat joi ca au contestat din nou la Curtea Constitutionala (CCR) cele trei legi ale justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…