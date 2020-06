Stiri pe aceeasi tema

- Vrem libertate totala sau constrangeri in continuare din cauza coronavirus? In acest moment aceasta este enigma care il framanta pe primarul Timisoarei, el cere in acest sens opinia fanilor sai de pe Facebook. Iar concluzia este clara, oamenii s-au saturat deja de toate limitarile impuse de aceasta…

- Sambata in sistemul public de licitatii electronice a fost lansata licitatia pentru stabilirea firmei de specialitate care va superviza constructia unuia dintre cele mai importante obiective de infrastructura ale Timisoarei din ultima perioada, Pasajul Solventul. La nici o saptamana de la „cadoul” Directiei…

- Edilul-sef al Timisoarei, probabil incantat de imaginile cu el in tinerete, devenite deja virale, cu mustata a la Lemmy Kilmister, vocea celor de la Motorhead, care au circulat pe internet in aceste zile a decis sa se autoprezinte publicului, asa cum putini il stiu. El a „intocmit” un filmulet cu evolutia…

- Supararile angajatilor din cadrul Asociatiei Timisoara 2021, mare parte dintre ei neplatiti de o buna vreme, vor fi rezolvate in scurt timp, dar numai pe baza de rapoarte de activitate, spune primarul Timisoarei. Gata, el a anuntat ca se baga in conducerea asociatiei, pentru ca acolo sunt probleme si…

- Dupa doua luni in care iarba a crescut degeaba in parcuri, primarul Timisoarei anunta ca acestea s-ar putea redeschide pentru public in scurt timp. Cat de scurt va fi o surpriza, pentru ca decizia va fi luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, iar aceste decizii o sa apara brusc in continuare.…

- S-a iscat o discuție prea aprinsa despre o scrisoare trimisa de primarul Nicolae Robu catre „supușii” sai. Am ințeles ca oamenii cetații care primesc Monitorul Primariei Timișoara, periodic finanțat și editat de municipalitatea de pe Bega, au primit și o bucata de hartie pe care edilul șef și-a așternut…

- "Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- Luni, pe una dintre strazile din zona centrala a Timisoarei a aparut in premiera ceea ce ar putea fi ceea ce primarul Nicolae Robu numea un trotuar pavat cu numea „placi mari, deosebite”. Speram ca este doar un prim experiment, unul care nu va fi replicat, pentru ca, de fapt, kitch-ul este unul total,…