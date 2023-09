Stiri pe aceeasi tema

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…

- Parlamentul European cere includerea Romaniei și Bulgariei in Schengen pana la sfarșitul acestui an. Europarlamentarii discuta astazi, 11 iunie, despre rezoluția conform careia Romania și Bulgaria indeplinesc criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen. Votul ar urma sa fie dat maine. Parlamentul…

- Reducerea preturilor la alimente a fost inclusa pe ordinea de zi in sedinta de Guvern de vineri. Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 30 iunie 2023:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului…

- Veste buna pentru producatorii din Republica Moldova. Șefa statului Maia Sandu a anunțat semnarea acordului de liber schimb cu Asociația Europeana de Liber Schimb (EFTA), care a avut loc astazi. Acordul va permite producatorilor moldoveni sa exporte bunuri, fara a plati tarife vamale, in cele patru…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

- Comisia Europeana pune pe primul loc asigurarea capicitații blocului de a se ocupa de prioritațile sale, iar in acest sens, CE a propus un buget anual de 189,3 miliarde de euro pentru 2024, potrivit unui comunicat de presa. Bugetul va fi completat cu plați estimate la 113 miliarde EUR pentru granturi…