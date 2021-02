Comisia Europeană vrea să prelungească cu zece ani suprimarea ”roamning”-ului în UE, care urmează să expire la sfârşitul lui 2022 In afara acestei prelungiri, un regulament prezentat de catre Bruxelles vizeaza sa garanteze faptul ca ”consumatrii vor beneficia de aceeasi calitate si viteza a conexiunii la reteua telefoniei mobile in strainatate ca acasa, atunci cand sunt disponibile retele echivalente”, anunta intr-un comunicat Comisia. Potrivit CE, 33% dintre europeni considera ca viteza Internetului pe mobil este inferioara celei din tara lor de origine atunci cand se afla in strainatate. Suprimarea cheltuielilor cu ”roaming”-ul - una dintre reformele cele mai concrete din ultimii ani in favoarea consumatorilor europeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

