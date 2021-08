Comisia Europeana intentioneaza sa conditioneze sprijinul financiar suplimentar pentru protejarea granitelor externe ale Uniunii Europene in Grecia de apararea drepturilor omului, a declarat intr-un interviu pentru revista Der Spiegel comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, potrivit DPA. "Am spus ca o astfel de plata ar trebui legata de crearea unui mecanism pentru monitorizarea drepturilor fundamentale", a afirmat Ylva Johansson. Ea a precizat ca a fost instituit un grup de lucru si ca sunt asteptate progrese in acest domeniu. Agentii de frontiera greci au fost acuzati in mod…