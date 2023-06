Stiri pe aceeasi tema

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Senatoarea indepedendenta Diana Șoșoaca este de parere ca inițiativa unor țari UE privind excluderea dreptului de veto, in chestiuni de securitate, ar reprezenta un act de tradare. “Renunțarea la dreptul de veto in Consiliul Uniunii Europene reprezinta un act de inalta tradare”, subliniaza senatoarea…

- Ieri, 29.05.2023, a ajuns la Muzeul Județean Buzau, tocmai din Germania, una dintre cele mai importante donații pe care instituția noastra a primit-o in ultimele decenii. Este vorba despre patru lucrari de arta: Cealalta casa, Cu toate panzele sus, Construcție, La mere oise in Luna, cu o valoare totala…

- Franța și-a confirmat obiectivul de a lansa un program de vaccinare impotriva gripei aviare in toamna, dupa ce rezultatele unei serii de teste de vaccinare a rațelor au aratat o „eficacitate satisfacatoare", a declarat Ministerul Agriculturii, potrivit Reuters.O tulpina severa de gripa aviara inalt…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat puternic demografia Europei. Cele mai recente date ale Eurostat arata scaderi in ceea ce privește speranța de viața, rata fertilitații și numarul casatoriilor, potrivit Radio Romania Actualitați. Cea mai mare descreștere s-a inregistrat in Italia - 611.000, urmata de…