Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel la statele membre sa-si numeasca rapid procurorii delegati pentru a permite Parchetului european (EPPO), noua arma a UE impotriva fraudei, sa-si inceapa activitatea la 1 martie, relateaza AFP.

- Comisia Europeana a facut apel miercuri la statele membre sa-si numeasca rapid procurorii delegati pentru a permite Parchetului european (EPPO), noua arma a UE impotriva fraudei, sa-si inceapa activitatea la 1 martie, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- ​Inițiativa „Valul de renovari” a Comisiei Europene reprezinta o oportunitate istorica pentru a transforma stocul actual de cladiri, în cea mai mare parte vechi și cu pierderi mari de energie, într-unul mai eficient, mai sustenabil și mai sanatos pentru oameni, potrivit Energy…

- Ministrii de Finante ai UE vor o agenție care sa se ocupe cu combaterea spalarii banilor statele membre Ministrii de Finante ai UE au fost de acord marti cu infiintarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spalarii banilor in cele 27 de state membre ale blocului comunitar, sprijinind…

- Compania Huawei a trimis catre vicepreședintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, o scrisoare in care reclama masurile prevazute de Romania și Polonia in proiectul de lege 5G. Scrisoarea a fost trimisa pe 11 septembrie și atrage aenția asupra prevederilor ce ar putea duce la excluderea Huawei de…

- Parchetul European are competenta de a efectua investigatii de natura penala. Dupa cum a explicat Kovesi, va exista o abordare unitara in investigarea fraudelor financiare, „o armonizare a procedurilor in cadrul investigatiilor si a bunelor practici pentru toate sistemele de aplicare a legii la nivelul…

- Parchetul European are competenta de a efectua investigatii de natura penala. Dupa cum a explicat Kovesi, va exista o abordare unitara in investigarea fraudelor financiare, „o armonizare a procedurilor in cadrul investigatiilor si a bunelor practici pentru toate sistemele de aplicare a legii la nivelul…

- Parchetul European are competenta de a efectua investigatii de natura penala. Dupa cum a explicat Kovesi, va exista o abordare unitara in investigarea fraudelor financiare, „o armonizare a procedurilor in cadrul investigatiilor si a bunelor practici pentru toate sistemele de aplicare a legii la nivelul…