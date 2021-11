Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa intocmeasca o „lista neagra” in vederea sanctionarii companiilor de transport si de turism implicate in traficul de migranti catre Uniunea Europeana organizat de regimul Lukasenko, a anuntat marti, in Parlamentul European (PE), presedinta CE, Ursula von der Leyen.

- Ursula von der Leyen a indemnat Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, sa se sezizeze si sa adopte rapid aceasta initiativa legislativa ”depusa azi (marti)”. Migrantii care au sosit in ultimele saptamani in Belarus, majoritatea originari din Orientul Mijlociu, ”sunt inselati…

- Un caz de infectare cu coronavirus a fost depistat in depozitul unei companii de logistica, transformat in adapost pentru migranți, din localitatea Bruzgi din Belarus, aproape de frontiera poloneza, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Persoana infectata a fost dusa la spital, transmite agenția de presa…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti, la summitul COP26 privind schimbarile climatice, ca Uniunea Europeana va institui „in trei ani” o taxa vamala pe CO2, adica taxarea emisiilor de carbon asociate fabricarii unor anumite produse, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut ca Gaprom nu a reușit sa furnizeze pentru Uniunea Europeana toata cantitatea de gas necesara. Criticii sunt de parere ca rușii incearca sa forțeze o deschidere mai rapida a controversatului gazoduct Nord Stream 2. „Desi Gazprom si-a onorat…

- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- „In ceea ce priveste Romania, am asigurat-o pe presedinta Comisiei ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise si decise la nivelul coalitiei de guvernare si ca speram sa gasim formula sa le ducem mai departe cu aceeasi coalitie, dar mai decisi. De asemenea, m-am bucurat sa aud ca PNRR…