- Comisia Europeana vrea sa plafoneze la 10 mii de euro cumparaturile cu plata in numerar in toata Uniunea Europeana. Masura este menita sa combata spalarea de bani obtinuti prin activitati ilegale, potrivit comisarului pentru servicii financiare.

- Comisia Europeana solicita statelor membre UE sa ia masuri coordonate pentru a restrange in continuare temporar calatoriile din India, in vederea limitarii raspandirii variantei B.1.617.2, detectata pentru prima data in India, potrivit https://ec.europa.eu/commission. Aceasta urmeaza unei…

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetațenilor complet vaccinați anti-Covid sa li se permita sa calatoreasca in UE fara restricții suplimentare, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Astfel, ar urma sa aiba acces in Uniunea Europeana nu doar persoanele care provin din țari cu o situație epidemiologica…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa lanseze negocieri in vederea achizitionarii a 1,8 miliarde de doze suplimentare de vaccin ”de generatia a doua” impotriva covid-19, eficient impotriva viitoarelor variante ale SARS-CoV-2, declara o sursa de la Comisia Euroeana (CE) pentru AFP, relateaza News.ro.…

- Uniunea Europeana a primit 107 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru primul trimestru, a transmis miercuri Comisia Europeana, reamintind ca se asteapta "la o accelerare" in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. La sfarsitul saptamanii (la 4 aprilie), cele 27 de state…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, proiectul "Certificatului verde digital", un instrument "nediscriminatoriu" si "temporar", care, daca va fi aprobat de Consiliul European si de Parlamentul UE, ar urma sa faciliteze circulatia in spatiul comunitar.

- Grupul AstraZeneca a anuntat sambata noi reduceri ale livrarilor vaccinului sau impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, invocand restrictii la export, relateaza AFP. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit…