Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement, trimitand Romaniei o scrisoare oficiala de punere in intarziere si Slovaciei o scrisoare oficiala suplimentara de punere in intarziere pentru transpunerea incorecta a celei de-a patra si a cincea Directive 2008/98/EC privind combaterea…

- In 2015, Comisia a trimis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere cu privire la autorizarea si construirea de centrale hidroelectrice mici pe cursurile de apa alpine, care afecteaza trei situri Natura 2000 si corpurile de apa aferente, mai indica sursa citata.. In urma mai multor reuniuni cu…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand Romaniei o scrisoare oficiala de punere in intarziere si Slovaciei o scrisoare oficiala suplimentara de punere in intarziere pentru transpunerea incorecta a celei de-a patra si a cincea Directive

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement trimitand scrisori oficiale de punere in intarziere Romaniei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Estoniei si Austriei in vederea remedierii deficientelor in transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deseurile, astfel cum a fost modificata…

- Comisia Europeana a decis astazi, 18 octombrie, sa inițieze proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor trimițand scrisori de punere in intarziere Ungariei [INFR(2023)2119 și INFR(2023)2120], Portugaliei [INFR(2023)2121], Romaniei [INFR(2023)2114] și Sloveniei [INFR(2023)4014] pentru neconformitatea…

- Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizitiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achizitiile publice in sectorul utilitatilor publice (Directiva 2014/25/UE) si Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE), precizeaza comunicatul…

- Comisia Europeana solicita Romaniei, Germaniei, Ungariei, Țarilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei sa transpuna integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii in cadrul procedurilor penale.

- Comisia Europeana (CE) a trimis Romaniei, Ungariei, Portugaliei si Sloveniei scrisori de punere in intarziere pentru neconformitatea normelor nationale cu legislatia UE privind achizitiile publice, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Actele legislative ale UE includ Directiva privind…