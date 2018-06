"Comisia urmarește indeaproape și cu ingrijorare evoluțiile actuale din Romania. Așa cum am subliniat in mod repetat, lupta impotriva corupției și asigurarea unui sistem judiciar independent și profesional sunt de o importanța capitala. Acesta este, de asemenea, o parte a rapoartelor Comisiei privind MCV. In acest context, urmarim indeaproape reformele judiciare și codurile penale din Romania. Vom examina legislația adoptata și compatibilitatea acesteia cu standardele UE și internaționale relevante", a declarat joi Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, potrivit Hotnews.ro.