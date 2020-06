Comisia Europeana: Sa ridicam toate restrictiile de miscare din UE! Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a lansat un apel la ridicarea pana la sfarsitul lunii iunie a tuturor restrictiilor si controalelor la frontierele interne ale UE introduse pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19.



"Ne aflam foarte aproape de o situatie in care va trebui sa ridicam toate restrictiile si controalele la frontierele interne", a declarat Ylva Johansson, joi, cu o zi inainte de o reuniune prin videoconferinta a ministrilor europeni de Interne.



"Maine (vineri - n.red.) le voi propune statelor membre sa ridice toate controalele la frontierele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

