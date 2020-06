Stiri pe aceeasi tema

- Citu: Indicatorii de incredere din mai semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune Indicatorii de incredere pentru luna mai, publicati de CE, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei,…

- Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentului European a cerut Comisiei Europene sa nu mai trateze Agricultura ca fiind ruda saraca a celorlalte domenii de importanța majora pentru Uniunea Europeana. El a susținut ca suma necesara…

- Potrivit sursei citate, presedintele Klaus Iohannis a mentionat sprijinul deplin al Romaniei in ceea ce priveste identificarea celor mai potrivite solutii pentru redobandirea fortei economice a Uniunii Europene. "Referitor la pachetul de propuneri pe care Comisia Europeana urmeaza sa-l prezinte…

- Comisia Europeana a inregistrat luni angajamente financiare asumate de donatori din intreaga lume in valoare de 7,4 miliarde de euro, echivalentul a 8 miliarde de dolari, cu ocazia conferintei donatorilor organizate in cadrul raspunsului mondial la coronavirus, informeaza un comunicat

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta ca autoritatile vor lua o decizie privind reluarea cursurilor in scoli, gradinite si universitati numai dupa o consultare cu specialistii din domeniul sanitar si spune ca aceasta va avea la baza in primul rand grija pentru sanatatea prescolarilor, elevilor…

- In ultima luna, Ungaria a devenit tara cu cei mai ieftini carburanti din Uniunea Europeana, "suflandu-i" Romaniei acest titlu. Primele semnale arata ca cererea si evolutia cursului valutar au fost principalii factori care au determinat ieftinirea benzinei si motorinei intr-o proportie mai mare la vecini…

- "Impreuna cu coordonatorii grupurilor politice din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie pe care o conduc in Parlamentul European am avut ieri o videoconferința cu comisarul pentru Piața Interna, Thierry Breton, reprezentantul Franței in Comisia Europeana, la care am discutat despre deciziile…

- Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca parte a eforturilor sale de a combate și a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, a anunțat președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, citata de digi24.ro. „Cu cat calatorii sunt mai…