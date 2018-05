Contributia virata la Pilonul II de pensii a fost redusa, la finalul anului trecut, de la 5,1% la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018 desi, potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut.

Subiectul Pilonului II de pensii a revenit in prim-plan dupa ce, programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul in 28 aprilie, anunta existenta unui proiect de lege potrivit caruia contributiile ar urma sa fie suspendate in perioada 1 iulie - 31 decembrie…