Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari de ultima ora privind ridicarea restricțiilor de circulație impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Comisia a recomandat statelor membre ale spațiului Schengen și statelor asociate spațiului Schengen sa elimine controalele la frontierele interne pana la 15 iunie 2020 și sa prelungeasca…

- Klaus Iohannis și-a ieșit din fire, joi seara, in incercarea de a convinge pentru continuarea starii de alerta, spunand despre cei care vor ridicarea restricțiilor ca ori trebuie sa fie precauți, ori sunt proști. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca dorește ca starea de alerta sa fie prelungita…

- Comisia Europeana a recomandat joi ridicarea tuturor restrictiilor de calatorie in interiorul Uniunii Europene si al spatiului Schengen incepand din 15 iunie, precum si redeschiderea de la 1 iulie a frontierelor externe ale Uniunii pentru cetatenii statelor din Balcanii Occidentali, informeaza AFP.In…

- In timp ce tot mai multe state americane ridica restricțiile, iar oamenii participa la proteste, aproape jumatate din statele SUA inregistreaza rate mai ridicate ale infectarii cu noul coronavirus, relateaza CNN. Numarul americanilor infectați cu coronavirusul a trecut de 1,9 milioane, iar peste 110.000…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este chemat, miercuri, in fața Comisiilor din Senat (Economica și de Buget), pentru a explica diferenta intre „perspectiva negativa” a economiei romanesti oferita de unele institutii si „perspectiva pozitiva” oferita de ministru – a anuntat senatorul PSD Daniel Zamfir,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu, Tariceanu, compara redeschiderea teraselor cu „povestea rabinului”, pilda pe care o exemplifica pentru a evidenția ca restricțiile le-au fost impuse romanilor pentru ca relaxarea masurilor sa li se para ceva nemaipomenit. „Relaxarea de ieri nu a fost o pomana din partea…

- In plina stare de alerta, cand au fost ridicate restricțiile de deplasare in interiorul localitații, iar oamenii au dat buluc in parcuri sa se distreze sau sa se relaxeze, Romania a raportat cel mai mic numar de infectari in 24 de ore, din ultimele 2 luni. Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei,…

- Infrastructura de Internet a Uniunii Europene este ”sub presiune”, iar platformele streaming online ar trebui sa implementeze o serie de masuri pentru a gestiona cererea in creștere de banda larga, in contextul carantinei impuse criza Covid-19, potrivit unui comunicar al Comisiei Europene. Cererea…