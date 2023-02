Comisia Europeană propune să fie acordate de ajutoare de stat pentru tranziţia către energia verde Propunerile presedintei Comisiei Europene vor fi discutate la summitul UE ce va avea loc la 9-10 februarie la Bruxelles, iar deciziile sunt de asteptat sa fie luate in martie. In afara de subventii, propunerile CE pentru trecerea catre o economie prietenoasa cu mediul se refera in principal la redistribuiri de resurse existente, practic o “reimpachetare” a unor masuri, ceea ce este de natura sa genereze critici. “Deocamdata, trebuie sa lucram cu ceea ce avem deja” si sa canalizam acesti bani catre tehnologiile curate, a declarat Ursula von der Leyen. Totusi, ea a lasat deschisa posibilitatea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

