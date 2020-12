Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a publicat joi masuri de urgenta in materie de pescuit si transport rutier si aerian care vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2021 daca pana atunci nu este convenit niciun acord post-Brexit cu Regatul Unit, informeaza DPA si AFP. ''Nimic nu garanteaza ca, daca se ajunge la un…

- Uniunea Europeana (UE) a publicat joi masuri de urgenta in domeniile pescuitului, securitatii aeriene si transportului rutier si aerian - in cazul in care nu reuseste sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana (UE) a publicat joi masuri de urgenta in domeniile pescuitului, securitatii aeriene si transportului rutier si aerian – in cazul in care nu reuseste sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Regatul Unit pana la sfarsitul anului, relateaza AFP. „Nimic nu garanteaza…

- Franta a indemnat luni Regatul Unit sa negocieze "cu adevarat", in timp ce discutiile post-Brexit se apropie de termenul limita, avertizand din nou ca nu va accepta "un acord degradat" intre Londra si UE, noteaza AFP. "Prioritatea este ca britanicii sa isi clarifice pozitiile si sa negocieze cu adevarat…

- Boris Johnson a declarat ca pentru Regatul Unit a sosit momentul sa se pregateasca pentru incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit fara un acord cu UE privind viitoarele relatii comerciale, daca Bruxellesul nu-si schimba abordarea la negocieri.

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”, in cazul in care negocierile comerciale de dupa Brexit cu Uniunea Europeana (UE) nu ajung la un acord pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, la 31 decembrie, relateaza AFP.Regatul a parasit…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite AFP. 'Regatul Unit a incheiat un acord de liber schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major' al…