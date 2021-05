Comisia Europeana a numit-o in premiera pe finlandeza de culoare Michaela Moua in funcția de coordonator al luptei impotriva rasismului, indeplinind astfel un angajament important stabilit in Planul de acțiune al UE impotriva rasismului , potrivit unui comunicat. In noul sau rol, coordonatorul va menține o stransa legatura cu persoanele cu origini rasiale și etnice minoritare și va transmite Comisiei preocuparile acestora. De asemenea, aceasta va interacționa cu statele membre, Parlamentul European, societatea civila și mediul academic pentru a consolida raspunsurile politice in domeniul luptei…