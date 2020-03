Stiri pe aceeasi tema

- Economia Uniunii Europene ar putea sa se contracte cu 1% in 2020 din cauza coronavirusului, se arata intr-un document al Comisiei Europene, insa o serie de oficiali precum si estimarile interne ale executivului comunitar sunt mult mai pesimiste si arata spre o contractie de pana la 2,5%, transmite Reuters.…

- Uniunea Europeana ar putea furniza imediat intre 28 si 40 de miliarde de euro pentru sustinerea firmelor mici si mijlocii afectate de efectele pandemiei de coronavirus, estimeaza Banca Europeana de Investitii (BEI), intr-o scrisoare trimisa ministrilor europeni de Finante, transmite Reuters.…

- Pandemia de coronavirus va duce anul acesta la recesiune in Uniunea Europeana, a estimat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, avertizand ca economia blocului comunitar risca o contractare de 2,5%, transmite Reuters. Epidemia a afectat lanturile globale de aprovizionare si a…

- Pandemia de coronavirus COVID-19 va provoca recesiune in Uniunea Europeana, anul acesta, a avertizat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, noteaza Agerpres citand Reuters. Comisarul Thierry Breton a tras un semnal de alarma, luni, avertizand ca economia blocului comunitar risca o contractare…

- Comisar european: UE va intra in recesiune anul acesta, din cauza COVID-19. “Suntem in razboi cu virusul. Un razboi economic” Uniunea Europeana va intra in recesiune anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna,…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au hotarat sa anuleze negocierile cu privire la Brexit prevazute la Londra saptamana viitoare, din cauza crizei noului coronavirus, a anuntat Guvernul britanic intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Date fiind evolutiile legate de covid-19,…

- Comisia Europeana: Cresterea economica din zona euro va fi sub ritmul de 1,2% anticipat, din cauza coronavirusului Cresterea economica din zona euro va fi probabil sub ritmul de 1,2% anticipat la jumatatea lunii februarie pentru 2020, din cauza efectelor negative ale coronavirusului, a anuntat miercuri…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters, conform news.ro.Intr-o…