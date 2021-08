Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut miercuri Statele Unite ale Americii (SUA) sa ridice cat mai repede posibil o interdictie aplicata pe scara larga pentru sosirile din Europa in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. "Insistam pentru ca reguli comparabile sa…

- Lipsa de reciprocitate a administrației Joe Biden ii irita de mult pe liderii europeni. In timp ce țarile Uniunii Europene au decis sa-și redeschida propriile frontiere pentru americani, cu condiția sa fie vaccinați impotriva Covid-19 sau sa prezinte un test negativ, Washingtonul nu da semne de reciprocitate.…

- UE a depasit Statele Unite ale Americii pentru rata populatiei care a primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, si-au exprimat sambata bucuria pe Twitter mai multi responsabili europeni, in contextul in care vechiul continent a fost in urma luni de zile, noteaza AFP. „Uniunea Europeana…

- Comisia Europeana a aprobat joi, 17 iunie, planul de relansare al Greciei, care devine a treia țara care primește unda verde din partea Comisiei, a anunțat presedintele executivului UE, Ursula von der Leyen, transmite Agerpres . Grecia va primi aproximativ 30,5 miliarde de euro, dintre care 17,8 miliarde…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor avea o intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, in iunie, la Bruxelles. “Am placerea de a anunta impreuna cu Ursula von der Leyen un summit UE-SUA cu presedintele american, Joe…