Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o strategie pentru consolidarea frontierelor externe ale spatiului Schengen si pentru evitarea controalelor introduse de mai multe tari in interiorul acestei zone de libera circulatie incepand din 2015 si accentuate de pandemie si i-a solicitat Consiliului sa…

- Croația nu se afla in aceeași situație ca Romania și Bulgaria, care sunt blocate și așteapta sa intre in Schengen de ani de zile și, așa cum stau lucrurile acum, cererea de a intra in zona Schengen nu va fi inclusa la pachet cu celelalte doua tari. Cererea de aderare a celui mai nou stat […]

- Franța considera ca este prematura ridicarea MCV-ului pentru România și Bulgaria, atât timp cât obiectivele de referința fixate pentru fiecare dintre țari nu sunt pe deplin atinse, arata un raport de informare al Senatului francez privind statul de drept în Uniunea Europeana.”Trebuie…

- Parlamentul European trimite in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE (CJUE) pentru "esecul de a actiona" in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi pe Twitter purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. "Pe scurt, SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor…

- Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului European, David Sassoli, a decis sa introduca o acțiune la Curtea de Justiție a UE (CJUE) in disputa cu Comisia Europeana pentru eliminarea vizelor la intrarea in SUA, in prezent cetațenii din patru state membre fiind obligați sa dețina o astfel…