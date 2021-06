Stiri pe aceeasi tema

- Instanța belgiana a dat caștig de cauza Uniunii Europene in disputa legala cu compania farmaceutica AstraZeneca in ce privește livrarea dozelor de vaccin anti-Covid promisa. Conform Comisiei Europene, Curtea de la Bruxelles a a cerut AstraZeneca sa livreze de urgența 50 de milioane de doze pana la 27…

- Prețul exact platit producatorilor de vaccinuri nu a fost dezvaluit de Bruxelles, dar informațiile existente indica spre un preț de circa 2 euro pe doza in cazul AstraZeneca.Avocatul a spus ca UE vrea și penalitați de 10 milioane de euro pentru fiecare incalcare a contractului.Verdictul instanței este…

- Pfizer a realizat venituri de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) din vanzarea de vaccinuri anti-Covid in primul trimestru, ceea ce a propulsat estimarile de venituri din vaccinuri pe intregul an la 26 miliarde de dolari, fața de cele de 15 miliarde anunțate anterior, relateaza The Irish Times,…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a demarat acțiuni legale impotriva companiei AstraZeneca pentru nerespectarea contractului privind furnizarea vaccinului impotriva Covid-19. Totodata, UE acuza compania farmaceutica britanico-suedeza de neprezentarea unui plan fiabil care sa asigure livrarea serului…

- Comisia Europeana (CE) a anunțat luni ca a dat in judecata AstraZeneca din cauza ca aceasta nu a respectat contractul pentru furnizarea de vaccinuri anti-Covid și nu a avut un plan ”viabil” pentru asigurarea la timp a livrarilor, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. Potrivit contractului, compania…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a demarat acțiuni juridice impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare de vaccinuri anti-Covid-19 și nu a avut un plan ”viabil” pentru asigurarea la timp a livarilor, informeaza Agerpres .Potrivit contractului, compania se angajase sa faca…

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Comisia Europeana pregatește aducerea in justiție a unui caz contra AstraZeneca pentru a se asigura ca, in trimestrul al doilea, aceasta companie iși va respecta angajamentele contractuale privind livrarea de vaccinuri contra Covid-19, transmite joi Reuters, citand doi diplomați și un oficial al blocului…