Stiri pe aceeasi tema

- Executivul european a publicat duminica, 5 noiembrie, o declarație in care precizeaza ca, in ultimele zile, numarul de incidente antisemite din Europa „a atins niveluri extraordinare, care amintesc de unele dintre cele mai intunecate momente din istorie”, relateaza CNN.De la inceputul razboiului dintre…

- Romania se numara printre statele europene care au progresat enorm in domeniul jocurilor de noroc online. Din 2009, momentul in care a fost adoptata OUG 77, prin care se reglementau jocurile de noroc și pana in 2016, atunci cand ONJN și-a intrat in atribuții, acest sector a fost foarte bine organizat.…

- In luna septembrie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.2% fața de septembrie 2022, atingandu-se un nivel de 861.062 unitați. In perioada ianuarie-septembrie 2023: au fost inmatriculate in total 7.936.853 unitați, in creștere cu +16.9% fața de perioada similara…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila incalcare a regulilor de concurenta de catre companiile Apple Inc. si Apple Distribution International Limited – denumite impreuna „Apple” – pe piata publicitatii prin aplicatii pe dispozitive mobile iOS. Compania Apple si-a dezvoltat…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, prin Centrul de Cercetare in Tranziție Energetica – EnTReC - (https://entrec.utcluj.ro/), impreuna cu 22 de parteneri din 8 țari europene (Austria, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania și Romania) lanseaza proiectul de tip Horizon 2020 - Renewable…

- Investigatia anuntata miercuri de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, va stabili daca se justifica o eventuala crestere a tarifelor vamale, pentru a proteja producatorii din UE de “avalansa” de importuri de vehicule electrice chinezesti mai ieftine. “China…

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- ”Keppel MET Renewables, platforma de investitii in domeniul energiei regenerabile, cu sediul in Elvetia, anunta preluarea integrala a unui proiect fotovoltaic in dezvoltare din Apulia, Italia. Keppel MET Renewables (KMR), societate mixta detinuta in mod egal de MET Group, cu sediul in Elvetia, si Keppel,…