Pentru 2020 si 2021, Comisia anticipeaza incetinirea cresterii economice la 3,6%, respectiv la 3,3%. In cazul deficitului bugetar, acesta se va accentua la 4,4% in 2020 si la 6,1% in 2021. Pentru deficitul de cont curent, estimarile Comisiei indica un nivel de 5,1% in acest an, de 5,3% in 2020 si de 5,4% in 2021.

Comisia Europeana anticipeaza o inflatie de 3,9% in acest an, urmand ca indicatorul sa incetineasca la 3,5% in 2020 si la 3,4% in 2021. Pentru somaj este prognozat un nivel de 3,9% in acest an, care va creste in urmatorii doi ani la 4,2%, respectiv la 4,3%, potrivit news.ro.



