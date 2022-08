Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, astazi, 8 august, o schema de ajutoare de stat pentru Romania in valoare de 149 de milioane EUR pusa la dispoziție prin intermediul „MRR” pentru a sprijini producția de hidrogen din surse regenerabile.Scopul masurii este sa contribuie la dezvoltarea hidrogenului din surse…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare pentru Romania in valoare de 500 de milioane euro, pusa la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliența („MRR“) pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe impadurite. Masura…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare pentru Romania cu o valoare de 60,7 milioane de euro, echivalentul a 300 milioane de lei, pentru sprijinirea sectorului transportului rutier in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza Executivul european, intr-un comunicat de presa.…

- Astfel ajutorul vine in sprijinul intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Schema a fost aprobata ca parte a Cadrului temporar de criza privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23…

- Comisia aproba o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 500 de milioane de euro in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența pentru a sprijini crearea de noi suprafețe impadurite. Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare a Romaniei…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 500 de milioane euro pusa la dispozitie prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta („MRR”) pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafete impadurite. Masura face parte…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schema romaneasca de 100 de milioane de euro pentru a sprijini regenerarea padurilor deteriorate, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema va fi finantata prin Facilitatea de redresare…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schema romaneasca de 100 de milioane de euro pentru a sprijini regenerarea padurilor deteriorate, se arata intr-un comunicat de presa. Schema va fi finantata prin Facilitatea de redresare si rezilienta („FRR”),…