- Anunțul vine dupa ce Comisia Europeana a aprobat acum doi ani o masura similara, prin care compania TAROM a fost despagubita pentru pagubele din perioada martie-iunie 2020, la inceputul pandemiei de coronavirus. Comisia Europeana a aprobat luni, 2 mai, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca aproba o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte, informeaza News.ro . ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea…

- ​Comisia Europeana a aprobat un ajutor în valoare de 43,63 milioane euro pentru a compensa paguba suferita de catre CFR Calatori, în urma pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse de catre guvernul României pentru a limita raspândirea virusului. În lunile de lockdown…

