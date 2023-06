Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca Romania a agreat deja impreuna cu Comisia Europeana aprobarea unor proiecte de investitii in valoare de 10 miliarde de euro din Cadrul financiar 2021 - 2027, ca urmare a discuțiilor purtate la Bruxelles de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Potrivit ministrului Justitiei, „consolidarea legislatiei anticoruptie la nivel national in fiecare stat membru si astfel in intreg spectrul statal european trebuie insotita de o buna cooperare judiciara intre statele membre europene si de respectarea ad literam a principiului recunoasterii reciproce…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirma, in contextul publicarii de catre Comisia Europeana a Pachetului Legislativ Anticoruptie, ca este contraproductiva zadarnicirea efortului de combatere a coruptiei in statele membre ale UE prin ignorarea principiului recunoasterii hotararilor definitive in…

- Situatia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este stabila si Guvernul Romaniei a fost in masura sa indeplineasca cu succes pana in acest moment un numar de 72 de tinte si jaloane, ce aduc in conturile Romaniei aproximativ 10 miliarde de euro, fiind in curs de realizare alte…

- Fondul Proprietatea a vandut deținerile minoritare la E-Distribuție Muntenia, Enel Energie Muntenia, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Banat si ENEL Energie, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitatea…

- Enel S.p.A. („Enel”) informeaza ca filiala sa Enel Peru S.A.C. („Enel Peru”), controlata prin intermediul companiei chiliene listate la bursa Enel Americas S.A., a semnat un acord cu compania chineza China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd. („China Southern Power Grid International (HK)…

- Guvernul nu pare afectat ca țara noastra va pierde 2,1 miliarde de euro pentru ca nu a reușit sa taie pensiile speciale. Deși Opoziția a venit cu numeroase propuneri, dar și Marcel Ciolacu a spus ca nu este de acord cu veniturile mai mari decat contribuții, se pare ca lucrurile era cunoscute, respectiv…