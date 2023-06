Stiri pe aceeasi tema

- ”Comisia Europeana a rambursat oficial Romaniei plati in valoare de 202,7 milioane de euro (202.746.466,89 euro) la inceputul lunii iunie 2023. Suma reprezinta contravaloarea platilor acordate prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) in primul trimestru al acestui an catre…

- Comisia Europeana a rambursat oficial Romaniei, la inceputul lunii iunie, 202,7 milioane de euro, fondurile europene fiind transferate in conturile statului roman in data de 6 iunie 2023. Potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, suma reprezinta contravaloarea platilor…

- Crescatorii de vaci vor primi un sprijin financiar de 73 de euro/animal pentru sustinerea activitatii afectate de criza provocata de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a transmis Comisiei Europene declaratia de cheltuieli pentru decontarea fondurilor europene in valoare de 202,8 milioane de euro, a anuntat ieri agentia. Conform sursei citate, aceasta suma reprezinta contravaloarea platilor acordate din bugetul…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a transmis Comisiei Europene declaratia de cheltuieli pentru decontarea fondurilor europene in valoare de 202,8 milioane de euro (202.820.673,66 euro). Aceasta suma reprezinta contravaloarea platilor acordate din bugetul national in primul trimestru al…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata peste 105 milioane euro pentru 436 de beneficiari ai masurii privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, informeaza APIA, transmite AGERPRES . „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, pana la…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la aceasta data, a autorizat la plata suma totala de 105,016 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 – Plați privind bunastarea animalelor -pachet a) porcine și pachet b) pasari din Campania 2022. Suma totala autorizata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca in perioada 15 martie - 9 iunie inclusiv, la Centrele judetene APIA si al Municipiului Bucuresti, se depun Cereri de plata pentru anul 2023, aferente sesiunii 2/2019, anul 5 de angajament, sesiunii 3/2020,…