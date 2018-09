Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide "o data pentru totdeauna" daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna.

- ROMATSA face parte dintre companiile a caror evolutie mai degraba ma ingrijoreaza, intrucat indicatorii de performanta, care constituie niste criterii pe care le au in vedere Comisia Europeana si EUROCONTROL pentru decontarea prestatiilor catre aceasta, nu au fost actualizati, iar acest lucru a condus…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times, scrie news.ro.Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se…