Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP.'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre)…

- 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre) sa decida deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei', a declarat Federica Mogherini intr-o conferinta de presa la Strasbourg, unde Parlamentul European este reunit in plen.…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre) sa…

- La nivelul instituțiilor europene a inceput discuția despre viitorul buget al Uniunii. Acum este important sa ne amintim care sunt obiectivele și principiile care stau la baza construcției europene, afirma eurodeputatul Razvan Popa. „Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…