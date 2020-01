Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla la Viena in incercarea de a obtine sprijinul Austriei pentru reformarea legislatia Uniunii Europene privind azilul, in contextul in care continua neintelegerile din blocul comunitar in legatura cu gestionarea sosirii de migranti in special…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Georgescu, BNR: “La momentul actual, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc…

- Comisia Europeana și-a prezentat miercuri planurile de mediu pentru urmatorii 30 de ani - „Green Deal”. Pactul continental de Mediu stabilește cele mai ambițioase ținte anti-poluare din istorie. Noul plan vrea ca Uniunea Europeana sa devina pana in 2050 neutra din punct de vedere al gazelor cu efect…

- Comisia European a prezentat astzi Pactul ecologic european &ndash o foaie de parcurs menit s asigure durabilitatea economiei UE prin transformarea provocrilor legate de clim i de mediu în oportuniti în toate domeniile de politic i prin garantarea unei tranziii care s fie echitabil pentru…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen recunoaste ca o parte importanta din amanuntele planului sau de referinta pentru combaterea schimbarii climatice nu a fost inca finalizata, relateaza DPA, potrivit Agerpres. "Nu avem inca toate raspunsurile. Astazi este inceputul calatoriei", a spus…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Eurodeputatii vor dezbate miercuri, la Bruxelles, Pactul ecologic european menit sa transforme Uniunea Europeana in primul continent neutru din punct de vedere climatic, potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Parlamentul European. Sedinta plenara extraordinara va avea loc miercuri incepand…