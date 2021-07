Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin date de autoritatile romane companiei aeriene Tarom sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Tarom a primit de la statul roman un imprumut de salvare temporar de aproximativ 36,7 milioane de euro, dupa aprobarea de catre Comisie, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat in februarie 2020. La 28 mai 2021, autoritatile romane au notificat Comisiei un plan de restructurare a companiei…