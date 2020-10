Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a deschis marti o procedura de infringement impotriva Ciprului si Maltei, vizand programele acestor state de acordarea cetateniei prin intermediul unor investitii, cunoscute si sub numele de ”pasaportul de aur”, relateaza Reuters.Acordarea nationalitatii - iar prin aceasta…

- Acordarea nationalitatii - iar prin aceasta a cetateniei europene - in schimbul unor sume de bani sau unor investitii nu este compatibila cu principiul cooperarii loiale prevazut de Tratatul Uniunii Europene (UE), subliniaza intr-un comunicat Comisia. ”Guvernele cipriot si maltez dispun de un termen…

- "Delegația Romaniei din Parlamentul European trebuie sa fie unita in jurul poziției președintelui Klaus Iohannis privind folosirea gazului in perioada de tranziție catre economia verde. Liderii UE au discutat ieri la Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles pe marginea propunerii facute…

- Oferta a fost facuta de Reprezentantul pentru Comert al SUA (USTR), Robert Lighthizer, cu cateva zile, inainte de publicarea, marti, a unui raport al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) care autorizeaza Bruxelles-ul sa impuna tarife de retorsiune marfurilor din SUA, legate de subventiile acordate…

- Comisia Europeana a lansat procedura de infringement la adresa Marii Britanii, pentru ca Londra nu a retras modificarile unilaterale la Acordul de Retragere.Executivul european a trimis, joi, Regatului Unit o scrisoare de punere in intarziere pentru incalcarea obligațiilor care ii revin in temeiul Acordului…

- Autoritatile de la Bruxelles doresc ca Bucurestiul sa abordeze problema taierilor ilegale, insa oamenii politici din Romania isi consuma energia acuzandu-se unii pe altii, scrie Politico.eu. Comisia Europeana a lansat procedura de infringement impotriva Romaniei in aceasta vara din cauza ca n-a reusit…

- Debarcari continue, grație condițiilor favorabile ale marii, centre de primire care nu mai fac fata situatiei și turiști furioși: aceasta este imaginea de astazi a insulei Lampedusa, luata cu asalt de sute de migranți, sositi aici de mai putin de o saptamâna, relateaza postul Rai News, citat de…

- Nu stim daca Timisoara este sau nu in acest moment in procedura de Infringement pe probleme de mediu, in relatia cu Comisia Europeana, cert este ca ministrul Mediului, Costel Alexe, a sustinut, joi, la Timisoara, ca este, alaturi de alte patru orase. Dar, progrese se fac, asa arata masuratororile efectuate…