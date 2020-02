Comisia Europeană a declanşat oficial procedura de deficit excesiv pentru România Datele Ministerului Finantelor arata ca executia bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a incheiat cu un deficit de 48,3 miliarde lei, adica 4,6% din PIB. Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 indica o crestere a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB fata de nivelul de 2,8% din PIB inregistrat in anul 2018. Strategia fiscal bugetara, publicata la mijlocul lunii decembrie 2019, releva ca planificarea bugetara pe anul 2020 si estimarile pe perioada 2021-2022 stabilesc deficitul bugetar ESA in anul 2020 la 3,58% din PIB. Acesta urmeaza sa ajunga in 2022… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

