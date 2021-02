Comisia Europeană a cerut Ungariei să își modifice legea achizițiilor publice, acuzând "fraude sistemice" Comisia Europeana a cerut Ungariei sa își reformeze legislația privind achizițiile publice pentru a combate fraudele sistemice înainte ca miliarde de euro din fondul de relansare economica al blocului comunitar sa devina disponibile, relateaza Reuters și Financial Times.



Executivul UE va gestiona pachetul de relansare în valoare de 750 de miliarde de dolari și a anunțat deja mai multe state membre ale blocului comunitar ca propunerile lor de cheltuieli ale fondurilor ce urmeaza sa le fie alocate trebuie îmbunatațite.



Guvernul de la Budapesta nu a raspuns imediat…

Sursa articol: hotnews.ro

