- Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei in valoare de 254 milioane de euro de a sprijini modernizarea sistemului de termoficare al municipiului București. „Aceasta masura de ajutor in valoare de 254 de milioane EUR, finanțata prin intermediul fondurilor structurale ale UE, va ajuta Romania sa…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de peste 222 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Conform unui comunicat al instituției, investiția va conecta mai multe persoane la reteaua…

- Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa beneficieze de inca 8 milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer din cele 200 de milioane negociate suplimentar la nivel european. "Asiguram dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cat…

- Romania poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin pe baza contractului semnat de Comisia Europeana cu BioNTtech/Pfizer, precizeaza autoritațile de la București. „Pe baza contractului semnat de Comisia Europeana cu BioNTtech/Pfizer, Romania poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin. In…

- Aleșii locali au aprobat in ședința de ieri contractul de grant, in valoare de 3,3 milioane Euro, acordat de Uniunea Europeana, pentru implementarea proiectului ,,MOVE IT like Lublin" - a Chisinau public transport sustainable development initiative". Acesta este orientat pe dezvoltarea urbana integrata…

- O suma de aproximativ 207 milioane de euro (un miliard de lei) din schema de ajutor va lua forma garantiilor pentru produse de factoring iar alte aproximativ noua milioane de euro (43 milioane de lei) va fi sub forma de granturi directe, prin care vor fi acoperite…