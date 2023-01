Comisia Europeană a aprobat solicitarea României de a stopa temporar exporturile unor medicamente Masura se va aplica pe o perioada de trei luni in contextul situației epidemiologice actuale cu scopul de a a asigura disponibilitatea acestor medicamente pentru pacienții romani, precizeaza Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa emis joi, 19 ianuarie. Ministerul Sanatații a solicitat a unor antibiotice si a unor antitermice pediatrice pentru a putea asigura necesarul pentru pacienții romani, in contextul crizei de medicamente intalnite la finalul lui 2022 și inceputul lui 2023, criza care s-a manifestat pe plan european și care a fost exarcerbata și de sosirea mai rapida a sezonului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialilor din Sanatate, masura este una cu caracter temporar, se va aplica pe o perioada de trei luni, in contextul situației epidemiologice actuale și este menita sa asigure continuitatea disponibilitații acestor medicamente pentru pacienții romani.Masura nu afecteaza exportul medicamentelor…

- In cursul zilei de marți, Colegiul Farmaciștilor din Romania a anunțat ca s-a dat startul impotriva gripei sezoniere in farmacii. Romanii vor sa se imunizeze gratuit pot merge la farmaciile autorizate de Ministerul Sanatații. Vaccinare se va face doar de farnmaciștii au absolvit cursuri de pregatire…

- A inceput vaccinarea antigripala și in farmaciile autorizate de catre Ministerul Sanatații. LISTA farmaciilor din Alba și din țara In contextul instituirii starii de alerta epidemiologica determinata de gripa, cetațenii se pot acum vaccina antigripal și in farmaciile in farmaciile comunitare autorizate…

- ​Vaccinarea impotriva gripei este posibila, incepand de, marți 17 ianuarie și in farmaciile comunitare din Romania autorizate in acest sens de Ministerul Sanatații in cadrul unui program pilot, a anunțat Colegiul Farmaciștilor din Romania, azi, intr-un comunicat de presa. In contextul instituirii starii…

- Dupa criza de medicamente pentru infecții respiratorii de la inceputul anului, Tamiflu sau cele doua produse similare, Ebilfumin sau Segosana, se gasesc din nou in farmacii. ”Efectul antiviralului este surprinzator, dar trebuie administrat doar persoanelor din grupele de risc”, explica, intr-un interviu…

- „Da, este o interdictie pentru cateva substante, e un mecanism perfect legal, noi am trimis inca din data de 3, am elaborat la sfarsitul anului trecut un proiect de Ordin de ministru si am notificat Comisia Europeana pe data de 3 , am contactat si Misiunea Romaniei la Bruxelles, care a fost extrem de…

- Ministerul Sanatații a adus in atenția opiniei publice un proiect de ordin privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice și antitermice cu administrare orala a caror distributie in afara teritoriului Romaniei se suspenda temporar pe o perioada de 6 luni. Mai multe medicamente antibiotice și antitermice…

- Ministerul Sanatatii (MS) a facut publica, marti seara, lista medicamentelor antitermice, antiinflamatoare si antivirale pentru gripa disponibile pentru adulti si pentru copii. Masura vine dupa ce ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vor fi asigurate cantitati suplimentare de medicamente…