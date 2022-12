Prin program, peste 250.000 de adulți și alți 279.000 de tineri vor fi implicați in programe de formare pentru a accede pe piația muncii. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), aferent perioadei de programare 2021–2027. Programul urmarește ca, pana in anul 2027, […] Articolul Comisia Europeana a aprobat programul educație și ocupare 2021-2027 apare prima data in Curierul National .