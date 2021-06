Comisia Europeană a aprobat primul plan naţional de redresare şi rezilienţă Comisia Europeana a aprobat miercuri primul plan national de redresare si rezilienta (PNRR), cel al Portugaliei, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului UE si a dorit sa dea un exemplu, fiind în aprilie primul stat membru al UE care a transmis Bruxellesului programul sau de reforme si investitii finantate de fondul european de redresare post-pandemie ''NextGenerationEU'', relateaza AFP si Reuters.

''Este primul plan de relansare national sustinut de Comisie, aici în Portugalia (...) Astazi, Comisia Europeana a decis sa dea unda verde planului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

