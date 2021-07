Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion, ministrul Justitiei, a afirmat, dupa punctul de vedere transmis de Comisia de la Venetia cu privire la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), ca „este un aviz favorabil mult asteptat”. El a anuntat ca saptamana aceasta sau cea viitoare, va fi convocata…

- Comisia de la Venetia recomanda desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) „ca un prim pas urgent” in cadrul unui proces mai larg de reformare a justitiei, potrivit unui comunicat al Comisiei.

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. In coalitie, s-a convenit organizarea unei sesiuni extraordinare la Senat, in luna iulie, pentru adoptarea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, dupa primirea…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat miercuri, 16 iunie, dupa ședința de Guvern, ca se așteapta „la un deznodamant fericit privind desfiintarea SIIJ”.„A fost decizia de a astepta avizul de la Comisia de la Venetia, care va veni la inceputul lunii iulie. Ma astept la un deznodamant fericit privind…

- Dan Barna, copreședintele USR PLUS, a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). „Subiectul principal a fost legat de SIIJ si de…

