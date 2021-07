Comisia de la Venetia, organul consultativ al Consiliului Europei in materie constitutionala, vede o ''posibila discriminare'' in noul cadru legal din Ungaria care permite adoptiile numai in cazul cuplurilor heterosexuale casatorite si nu recunoaste identitatea persoanelor transgender, consemneaza marti agentia EFE.



Intr-o opinie publicata marti, Comisia de la Venetia scrie ca reforma constitutionala intrata in vigoare in Ungaria in decembrie ''nu trebuie folosita ca ocazie pentru a deroga de la legile existente asupra protectiei persoanelor care nu sunt heterosexuale…