Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, miercuri, depunctarea echipelor Academica Clinceni si Gaz Metan Medias, din cauza datoriilor financiare. Acestea urmeaza sa fie penalizate cu cate doua puncte. Deciziile sunt urmatoarele: “Popovici Sergiu Cristian si Munteanu Alexandru vs. CS Gaz Metan Medias – Cerere de punere in executare a Deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv – In temeiul art. 85.1.b din RD, se sanctioneaza clubul CS Gaz Metan Medias cu interzicerea dreptului de a transfera si / sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si i se vor scadea puncte. Scaderea de puncte…