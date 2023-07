Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat o noua reuniune cu membri ai Guvernului responsabili de asigurarea ordinii publice, in contextul violentelor izbucnite dupa moartea unui adolescent impuscat de politie.

- Marile orase franceze s-au transformat in campuri de lupta. Bilantul noptii trecute e crunt: sute de masini arse, cladiri distruse, printre care primarii si scoli, si peste 2500 de incendii. Aproape 80 de politisti si jandarmi au fost raniti in urma violentelor in strada. Emmanuel Macron si-a amanat…

- Ministrii Mediului din Uniunea Europeana se reunesc astazi la lucrarile Consiliului Mediu si vor incerca sa ajunga la o abordare generala cu privire la o propunere de regulament privind refacerea naturii.La reuniunea ce va avea loc la Luxemburg vor participa, din partea Romaniei, ministrul Mediului,…

- Banca Transilvania a caștigat in instanța procesul impotriva Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar ordinul ANPC cu privire la recalcularea ratelor la credite a fost suspendat conform deciziei Curții de Apel Cluj.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ambasadorii statelor membre UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la extinderea energiei regenerabile pana in anul 2030, dupa ce Franta a obtinut asigurari ca energia nucleara va avea un rol mai important in tranzitia energetica si astfel a renuntat la opozitia sa de…

- Patru asociatii ale judecatorilor si procurorilor au transmis o scrisoare deschisa presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si comisarului pentru Justitie, Didier Reynders, in care le solicita sa intervina pentru suspendarea imediata a reformei pensiilor speciale,

- Știm cu toții: Internetul are cea mai buna memorie. Dar asta nu inseamna ca nu ii poți cere „sa uite” cate ceva despre tine. Aici poți afla despre ce trebuie sa faci ca datele tale personale sa fie eliminate din rezultatele cautarilor online, cui te adresezi și ce condiții trebuie sa indeplinești.Ce…

- Premierul francez Elisabeth Borne a pledat vineri pentru un "dialog pasnic" intre Franta si Italia a doua zi dupa declaratiile ministrului de Interne Gerald Darmanin privind incapacitatea Romei de a gestiona imigratia, care a provocat o criza intre cele doua tari, informeaza AFP.