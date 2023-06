Stiri pe aceeasi tema

- D-le comisar-șef, pe 13 iunie, de Ziua Miliției, cum se numea pe vremuri Poliția, spuneați ca ieșiți la pensie… – M-am razgandit (rade – n.a.). Spre disperarea unora… Am și eu dreptul sa ma razgandesc. Pensionarea, insa, va veni. Spre disperarea cui? – Precizez din nou, de la inceput, ca toate interviurile…

- D-le comisar-șef, o veste buna de la ministrul de Interne: va vor fi marite salariile… – (Rade – n.n.) Am primit cu satisfacție aceasta veste. Majorarea era in plan mai demult. Dar dl. Bode, ca de obicei prost consiliat, in plina greva a profesorilor, a celor de la penitenciare, iese și da cu… maririle.…

- D-le comisar-șef, Consiliul Național de Etica a Cercetarii Stiintifice a stabilit ca ministrul de Interne, Lucian Bode, caruia media ii spunea „plagiatorul”, nu a plagiat teza de doctorat… – De la bun inceput precizez ca toate interviurile mele sunt in baza Avertizorului public. Da, la noi totul e posibil.…

- D-le comisar-șef, zilele trecute in Argeș a venit șeful IGPR. A fost vorba despre ceva important, vreun control? – Am fost informat și eu de colegii mei, care se așteptau sa vina sa faca ordine in ceea ce-l privește pe domnul adjunct (zambește – n.a.), dar eu le-am spus sa stea liniștiți, ca nu se […]

- D-le comisar-șef, inca o data ați avut dreptate cand v-ați referit la acel fapt petrecut la sediul IPJ Argeș in weekendul din 18-19 februarie. Spuneați ca, din cate știți, la cererea d-lui Gabriel Gherghe, adjunct al IPJ Argeș, un executor și un avocat au fost acolo sa studieze posibilitatea ca dansul…

- D-le comisar-șef, ce reacții mai au colegii dv. din poliție in legatura cu interviurile din ziarul nostru? – Mare parte din dezvaluirile mele – am insa și puncte de vedere – provin de la colegi sau foști colegi de serviciu. Ceea ce ma deranjeaza – deși, de multe ori, cunoscandu-le caracterul, ii ințeleg…

- D-le comisar-șef, in mediul online circula informația ca zilele trecute ați fost ținta unor verificari ale unor ofițeri IGPR, veniți la IPJ Argeș in legatura cu o reclamație a adjunctului Poliției Județene, dl. Gabriel Gherghe. Despre ce este vorba? – Ca de fiecare data, precizez de la inceput ca toate…

