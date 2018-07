Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, la Bruxelles, o intrevedere cu comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, care a acceptat invitatia adresata de premierul roman de a efectua, cat de curand, o vizita in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Potrivit comunicatului, in cadrul intalnirii, premierul Viorica Dancila si-a exprimat aprecierea pentru buna cooperare cu Comisia Europeana si increderea ca aceasta va continua in acelasi spirit constructiv, in mod deosebit in contextul pregatirilor si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului…