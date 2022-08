Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni de control ale comisarilor Garzii Nationale de Mediu in zona statiunilor de pe Litoral, urmate de amenzi de 1,2 milioane de lei pentru nerespectarea legislatiei, in perioada 11-14 august.

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 2,8 milioane de lei in urma controalelor efectuate in cadrul „Comandamentului Sezon Estival 2022", in perioada 27 iunie – 8 august, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),. Potrivit sursei…

- Polițiștii vranceni au derulat activitați in cadrul acțiunii ACTION DAY FORESTRY, desfașurata la nivel national, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de peste 75000 de lei. Aproximativ 143 metri cub de material lemnos confiscați. La data de 4 august a.c., polițiști de ordine publica și jandarmi,…

- “In perioada 27.06-31.07.2022 inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au verificat 1.084 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 233 de sanctiuni in valoare de 2.643.000 de lei. Au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii, duminica, de Politia Judeteana Constanta, controalele au avut loc in perioada 27 – 29 iulie. ”In urma activitatilor efectuate de catre politisti la 6 operatori economici, care isi desfasoara activitatea in domeniul exploatarii si comercializarii de agregate…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, considera ca Nicusor Dan este unicul responsabil pentru modul in care arata Parcul Cișmigiu. Ea a precizat ca edilul „a sapat o groapa pentru Firea, dar a cazut singur in ea”, in urma cu trei ani, cand Firea conducea PMB și voia sa reabiliteze Cișmigiul, dar…

- Garda Nationala de Mediu a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca demersul isi propune ca statiunile de pe litoral sa fie curate si primitoare pentru turisti. “Incepand din aceasta saptamana, Garda Nationala de Mediu a lansat o ampla actiune de control pe litoral, care se va desfasura pe…